'Le Monde': Fim do "terror" imposto pelo "Robespierre dos trópicos", diz advogado sobre Moro

Matéria publicada nesta quinta-feira (4) pelo Le Monde destaca a libertação de José Dirceu, ex-braço direito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inicialmente condenado a trinta anos de prisão como parte da operação "Lava Jato", como um revés para o juiz Sergio Moro juiz.

A reportagem ressalta que um dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saudou a decisão como um "9 Termidor"* brasileiro, que significa o fim do "Terror" imposto pelo "Robespierre dos trópicos", expressando a forma como ele enxerga Sergio Moro, o juiz anti-corrupção responsável por colocar grande parte dos caciques da política brasileira atrás das grades

Palavras fortes para uma decisão repletas de significado, aponta Le Monde: Terça-feira, 2 de maio, a Suprema Corte decidiu libertar José Dirceu. Ele estava na cadeia desde agosto de 2015, por seu envolvimento na "Lava Jato", a operação judicial que descobriu um vasto esquema de corrupção que financiava partidos políticos, orquestrados por grupos públicos.

A votação, descrita como "histórica", pode ser lida como um revés ao juiz Sergio Moro e seus métodos, observa o Monde

"Último recurso"

A "prisão preventiva deve ser o último recurso", disse Dias Toffoli, juiz do Supremo Tribunal a favor da libertação de José Dirceu. Enquanto isso, Gilmar Mendes, menosprezou promotores que trabalham com o juiz Moro que, que horas antes da votação, encaminharam uma nova acusação contra Dirceu, com o aparente objetivo de influenciar o Supremo Tribunal. "Eles são jovens," Mendes disse ao juiz.

A votação, descrita como "histórica", pode ser lida como um revés ao juiz Sergio Moro e seus métodos, observa o Monde. O juiz é conhecido por ordenar facilmente a prisão preventiva. Uma tática que até agora tem contribuído para empurrar os réus a fazer a delação premiada e assim desmantelar a rede de corrupção que atingiu os níveis mais altos de Brasília.

O juiz, apresentado por alguns como um super-herói na guerra contra a corrupção e por outros como o coveiro da PT, no entanto, exigiu que José Dirceu, mesmo livre, utilize uma tornozeleira eletrônica, informa o diário francês.

Suspeitas de conluio

Numa altura em que a operação "Lava Jato", não tendo permanecido no PT e seus aliados, e sim aborda todos os principais partidos políticos, esquerda e direita, a reação do Supremo Tribunal chocou parte da opinião pública, suspeitando de conluio entre o mais poderosos do tribunal e Brasília com intuito de interromper o trabalho do juiz Moro, diz o texto do Le Monde.

Monde comenta que nas redes sociais surgiram hast tags como #STFVergonhaNacional, enquanto uma pequena minoria gritava e mostrava cartazes "Gilmar traidor" na porta do prédio da Suprema Corte.

Neste estágio da investigação, esta hipótese parece, no entanto, um pouco prejudicial para a investigação, avalia o noticiário e acrescenta que a "Lava Jato" ainda não está no fim, mas já foram obtidas as confissões mais explosivos, permitindo questionamento de praticamente toda a velha elite política brasileira.

> > Le Monde

*9 de Termidor do ano II da Revolução Francesa, segundo o calendário revolucionário, corresponde a 27 de julho de 1794 e marca o ápice de uma série de eventos que marca o fim do chamado regime do Terror, com a queda de Robespierre e seus seguidores. Por votação, o Comitê de Salvação Pública condenou à morte Robespierre, Saint-Just e vários outros membros da liderança do regime.

O 9 de Termidor marca, assim, o fim da segunda fase (1792-1794) - a mais radical - da Revolução Francesa. 30.000 a 40.000 pessoas de todas as classes foram vítimas do Terror. A essa fase, seguiu-se o governo dos girondinos.