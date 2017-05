Lava Jato: TRF2 mantém prisão de Gustavo Estellita e Luiz Carlos Velloso

Seguindo manifestação do Ministério Público Federal (MPF), o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) manteve, por unanimidade, a prisão preventiva de dois investigados pela Força-tarefa Lava Jato no Rio de Janeiro. Gustavo Estellita, empresário investigado pela operação Fatura Exposta, que apura crimes na Secretaria de Saúde durante o governo de Sérgio Cabral, e Luiz Carlos Velloso, ex-subsecretário de transporte denunciado por irregularidades nas obras de construção da linha 4 do metrô, tiveram Habeas Corpus negado.

De acordo com a Força-tarefa, Estellita atuava como braço direito de Miguel Iskin, seu sócio e também investigado pela Fatura Exposta, suspeito de organizar cartel para vencer licitações estaduais na área da saúde. Ele era responsável por entregar os 10% cobrados pela organização criminosa capitaneada por Cabral, calculados sobre o total dos contratos firmados com o poder público, somando quase R$ 37 milhões em propina.

Já Luiz Carlos Velloso é acusado de cobrar e receber propina da Concessionária Rio Barra S.A., integrada pela Carioca Engenharia, Queiroz Galvão e Odebrecht, responsável pela construção da linha do metrô do Rio que liga a Barra da Tijuca à Ipanema. Segundo a denúncia, as provas obtidas evidenciam o envolvimento de Velloso com a organização criminosa de Cabral e sua atuação também na Secretaria de Transportes.

Para a Procuradoria Regional da República da 2ª Região (PRR2), a liberdade dos suspeitos implicaria riscos à sociedade e ao desenvolvimento das investigações, estando claros todos os requisitos para manutenção da prisão preventiva. “A soltura, neste momento, poderia perpetuar o processo de ocultação de bens ainda não identificados, frutos de crimes, ou mascarar bens pertencentes à organização criminosa”, sustentou a procuradora regional da República Mônica de Ré em seu parecer.