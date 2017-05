Jovem grávida sofre estupro coletivo no Piauí

Uma jovem de 16 anos que está grávida de 6 meses foi estuprada por outros adolescentes no Piauí durante a madrugada desta quarta-feira (3). Segundo a polícia, três adolescentes foram apreendidos, confessaram os crimes e relataram durante depoimento os detalhes da barbárie. Dois deles têm 16 anos e um, apenas 13.

Em depoimento à Polícia Civil, a adolescente revelou que o namorado, de 19 anos, presenciou ela sendo estuprada e logo depois foi degolado e teve o corpo jogado no Rio Parnaíba, na cidade de Uruçuí, no Sul do Piauí. O corpo de Flaviano da Silva Marinho foi encontrado por pescadores que auxiliavam a polícia nas buscas por volta das 9h30. Durante os estupros, o namorado da jovem foi imobilizado e agredido pelos acusados do crime.

Corpo da vítima foi jogado no rio Parnaíba

O delegado Bruno Ursulino, que investiga o caso, já solicitou a internação dos três menores em Teresina. Os adolescentes devem ser transferidos ainda nesta quarta-feira (3) para a capital.

O delegado informou que a namorada do jovem morto será encaminhada para o Serviço de Apoio à Mulher Vítima de Violência Sexual (Samvis) também em Teresina, onde deve ser submetida a vários exames.

Morte foi filmada

Ainda segundo o delegado, os celulares das vítimas e dos suspeitos estão sendo analisados para recuperar o vídeo que os adolescentes acusados disseram ter feito no momento do crime. A polícia de Uruçui teve informação de que os menores gravaram o momento em que a vítima foi degolada, usando o aparelho da mesma.

Não há informações sobre o estado de saúde do bebê.