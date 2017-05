Ex-gerente da Petrobras utilizou Lei de Repatriação para lavar dinheiro, diz MPF

Um dos presos na 40ª fase da Lava Jato nesta quinta-feira (4) teria usado a Lei de Repatriação para lavar dinheiro, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF). O ex-gerente da Petrobras Márcio de Almeida Ferreira tinha R$ 48 milhões em contas nas Bahamas e, no final de 2016, fez a regularização cambial do valor, informando que os recursos seriam de uma venda de imóvel.

O procurador Diogo Castor de Mattos, em coletiva durante a manhã, informou que ele pagou impostos sobre o valor repatriado e, desta forma, "esquentou" o valor que "certamente tem origem em propina proveniente de corrupção na Petrobras".

A Polícia Federal deflagrou a nova fase, batizada de Operação Asfixia, na manhã desta quinta-feira (4), com foco em empresas e seus sócios, suspeitos de envolvimento em esquema de repasses ilegais de empreiteiras para funcionários da Petrobras na obtenção de contratos. Os pagamentos eram intermediados por duas empresas de fachada, a Akyzo e a Liderrol, que simulavam prestação de serviços de consultoria com empreiteiras como Andrade Gutierrez, Odebrecht, Carioca Engenharia e Queiróz Galvão e repassavam as vantagens indevidas para os agentes públicos corruptos por três formas: pagamentos em espécie; transferências para contas na Suíça; e pagamento de despesas pessoais dos ex-gerentes.

Foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, dois de prisão preventiva, dois de prisão temporária e cinco de condução coercitiva, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Foram presos os ex-gerentes Marcio de Almeida Ferreira e Maurício de Oliveira Guedes. Também foram detidos Marivaldo do Rozário Escalfoni e Paulo Roberto Gomes Fernandes, representantes de empresas.

A delegada Renata da Silva Rodrigues, da força-tarefa da Operação Lava Jato, destacou na coletiva que medidas foram deferidas a partir de uma investigação conduzida em um inquérito policial, instaurado em 2016, e que elas tiveram como alvo três núcleos distintos -- duas empresas do mesmo grupo econômico que intermediavam propina para funcionários de uma divisão de gás e energia da Diretoria de Engenharia Petrobras; funcionários de fornecedoras da Petrobras, que de alguma forma intermediaram o contato; e os próprios funcionários da estatal que foram beneficiados com propina.

Delegada Renata da Silva Rodrigues destacou "sofisticação" do esquema investigado

De acordo com a delegada, a empresa suspeita Akyzo teria recebido sozinha R$ 100 milhões, valor que teve origem em pagamentos de fornecedoras tradicionais da Petrobras, parte delas já objeto de ações penais. Ela chamou atenção ainda para a "sofisticação" do esquema, envolvendo regularização cambial.

As apurações se basearam em provas obtidas por meio de quebras de sigilo telemático, bancário e fiscal dos envolvidos, como também pelos depoimentos de outros ex-gerentes da Petrobras e empreiteiros que firmaram colaboração premiada com o Ministério Público Federal.

Delatores apontaram que os pagamentos de propina foram feitos até junho de 2016, mesmo após a deflagração da Operação Lava Jato e a saída dos empregados de seus cargos na Petrobras. Edison Krummenauer, ex-gerente de empreendimentos da área de Gás e Energia da estatal, informou o recebimento de R$ 15 milhões de propina no esquema.

Os investigados responderão pela prática dos crimes de corrupção, fraude em licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, entre outros.

Mandados judiciais

Os mandados foram cumpridos nas seguintes cidades: Belo Horizonte, dois mandados de busca e apreensão e dois de condução coercitiva; São Paulo, quatro mandados de busca e apreensão e um de condução coercitiva; Rio de Janeiro, sete de busca e apreensão, dois de prisão preventiva, dois de prisão temporária e um de condução coercitiva; Niterói, um mandado de busca e apreensão e um de condução coercitiva; e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um mandado de busca e apreensão.