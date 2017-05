Reforma da Previdência pode incluir regra diferenciada a policiais legislativos

O relator da reforma da Previdência na comissão especial, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), pode anunciar por meio de emenda novas mudanças no projeto antes da votação do parecer nesta quarta-feira (3). Os policiais legislativos seriam enquadrados na mesma regra dos policiais federais, que ganharam idade mínima de 55 anos no projeto para a aposentadoria.

Haveria um temor no governo de que a oferta do benefício aos policiais legislativos gere fortaleça as demandas de outras categorias, como os agentes penitenciários, que Agentes penitenciários fizeram um protesto contra a reforma na tarde desta terça-feira (2) no Ministério da Justiça.

A Câmara e o Senado têm, juntos, cerca de 500 policiais, com salário inicial de R$ 17 mil. O relatório, até agora, colocava a Polícia Legislativa sob a mesma regra de outros servidores públicos, com idade mínima de 65 anos para a aposentadoria de homens e 62 anos para mulheres, além de um tempo de contribuição de 25 anos.

A Comissão Especial da Reforma da Previdência se reúne às 10h30 desta quarta-feira (3), na Câmara, para começar a votar o parecer do relator. As discussões sobre o texto terminaram no início da madrugada.

Policiais legislativos seriam enquadrados na mesma regra dos policiais federais

O parecer de Maia já com alterações à proposta original do governo de Michel Temer foi apresentado aos membros da comissão no último dia 19. Líderes dos partidos da oposição e a base aliada firmaram um acordo para a comissão votar o relatório só depois da realização de três reuniões de debate, e a oposição se comprometeu a não obstruir as sessões de leitura e discussão do parecer do relator.

O deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP), o Paulinho da Força, pediu paciência e negociação ao governo Temer. Para ele, é provável que o governo ganhe a votação na comissão, mas os 308 votos do plenário ainda não estariam garantidos. "O dólar vai a R$ 10 e a bolsa vai cair 10%. A única coisa que o governo tem para enfrentar a crise é a reforma da Previdência. Se não passar a reforma da Previdência vai ser um caos", defende o deputado, que comanda a Força Sindical, presente na greve de sexta-feira, 28 de abril, e nos protestos de 1° de maio contra as reformas.

O deputado Mauro Pereira (PMDB-RS) também defende que o objetivo do governo de Michel Temer seria garantir uma Previdência "forte" para assegurar os pagamentos no futuro. "Nós estamos num trabalho de salvação nacional. O que nós estamos propor que todos nós possamos contribuir um pouco para salvar a Previdência."

Com 'Agência Câmara Notícias'