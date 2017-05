Professores são vacinados contra gripe em escolas do Distrito Federal

O Ministério da Saúde e o governo de Brasília promoveram nesta quarta-feira (3) a vacinação dos professores contra gripe na Escola Classe 302 Norte, na capital federal. Cerca de 30 professores foram imunizados contra o vírus Influenza H1N1. A ação é parte do programa Saúde na Escola.

Neste primeiro ano em que os professores foram incluídos no grupo prioritário, o Ministério da Saúde pretende imunizar 2,3 milhões de profissionais da área da educação em todo o país. O público da campanha inclui também profissionais de saúde, maiores de 65 anos e crianças de até 5 anos. O Distrito Federal pretende vacinar 600 mil pessoas nessa campanha.

O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, recomendou que os alunos transmitam a informação sobre a vacinação aos pais e avós: “É de suma importância que os profissionais da educação, da saúde, pessoas com mais de 65 anos, as crianças, enfim, todos os grupos se vacinem. E é muito importante que isso [a vacinação] seja feito na escola, pois o efeito pedagógico é uma oportunidade de ampliação da cobertura vacinal. Especialmente das nossas crianças”, disse.

Para o ministro da Saúde, Ricardo Barros, o exemplo dos professores ajudará a atingir a ampliar a cobertura vacinal em 2017: “Este ano o orçamento é de R$ 3,9 bilhões para o programa nacional de imunização. São 300 milhões de doses, para 19 tipos de vacinas que são distribuídas durante todo o ano, para esse que é o melhor programa de imunização do mundo”, ressaltou.

Segundo o secretário de Saúde do Distrito Federal, Humberto Fonseca, os professores de escolas que não receberam ações como a de hoje deverão procurar os postos de vacinação. No dia D de mobilização nacional, em 13 de maio, mais de 150 salas que funcionarão das 7h às 19h. A campanha de vacinação teve início no dia 17 de abril e segue até 26 de maio.