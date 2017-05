Para Marco Aurélio e Celso de Mello, soltura de José Dirceu não põe em risco a Lava Jato

Nesta quarta-feira (3), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello e Celso de Mello afirmaram que a liberação do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu não põe em risco a Operação Lava. Os ministros citaram ainda o entendimento de que uma pessoa só poder ser presa após condenação em segunda instância - o que não é o caso de José Dirceu.

Marco Aurélio destacou que não se pode culpar a segunda instância por não julgar o recurso de apelação com mais celeridade porque os desembargadores precisam observar a lei para o julgamento. "Repensemos o sistema e aí procuremos conferir à tramitação do processo a agilidade. Agora, a sociedade paga um preço por viver em estado de direito e é módico: o respeito irrestrito às regras estabelecidas. E no caso não se tem qualquer ameaça, a sociedade fique tranquila, à Lava Jato, às investigações que estão em curso, os processos que estão curso e à apuração de responsabilidade daqueles que cometeram desvio de conduta. Ou seja, não temos qualquer prejuízo com o julgamento de ontem considerada a Lava Jato", disse o ministro.

Marco Aurélio comentou ainda o andamento dos processos no TRF-4, responsável por analisar os recursos: "Sobrecarga de processos. E o número de processos é invencível. Não podemos caminhar para celeridade em prejuízo do conteúdo. O Tribunal Regional Federal está atuando. Está atuando e não é tribunal de um único processo. São muitos processos a serem apreciados e processo não tem capa, tem conteúdo."

Marco Aurélio Mello, que não integra a Segunda Turna do STF que julgou o habeas corpus de José Dirceu, afirmou ainda que "inveja" a sua apreciação dos habeas corpus. "Há uma divergência quanto à admissibilidade do habeas corpus. A Primeira Turma tem assentado a inadequação do habeas corpus, enquanto a Segunda Turma vê ação constitucional como ação de envergadura maior. Se trouxermos tudo para o plenário, o plenário não atuará, não se verá livre de tantos processos, não conseguirá julgar. De certa forma, eu invejo a Segunda Turma em termos de apreciação dos habeas corpus. A primeira turma, a meu ver, sob a minha ótica, pode ser que eu esteja errado, está muito rigorosa no tocante a habeas corpus< disse.

Celso de Mello

O ministro Celso de Mello, decano do STF, também afirmou que não há riscos com a soltura de José Dirceu. "Embora eu tenha ficado vencido da decisão de ontem, pois eu acompanhava o voto do ministro Edson Fachin, negando o habeas corpus, entendo que de modo algum a Operação Lava Jato está comprometida. Pelo contrário. Mas, de qualquer maneira, o importante é que a Operação Lava Jato, uma vez respeitadas as garantias que a Constituição e as leis da República estabelecem, aprofunde cada vez mais a investigação em torno dos fatos delituosos que estão estarrecendo o País, na medida em que envolvem verdadeiro assalto à coisa pública, o que se mostra totalmente inaceitável", disse, acrescentando: "A Operação Lava Jato representa um momento muito importante no processo de reconstrução dos fundamentos éticos que devem reger necessariamente a prática de governo, o exercício do poder. Por isso, os representantes do Ministério Público Federal, os magistrados federais, enfim, ambas as instituições da República, o Ministério Público e o Poder Judiciário estão cumprindo de maneira extremamente correta o seu dever. Não vejo motivo algum pra qualquer tipo de receio. Por quê? Porque a Operação Lava Jatou tornou-se uma realidade irreversível, o que é muito importante para a cidadania."

Celso de Mello destacou ainda que o Judiciário está atuando dentro dos limites legais, inclusive a segunda instância, que ainda tem recursos pendentes. "A segunda instância, que é exercida pelos tribunais regionais federais, elas se limitam a observar as cláusulas estabelecidas em lei. Todo o processo tem uma ordem ritual a ser necessariamente observada.