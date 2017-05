"Não podemos permitir esse desmonte", diz Renan sobre reformas

O senador Renan Calheiros, líder do PMDB no Senado, criticou mais uma vez, nesta quarta-feira (3), a proposta de reformas trabalhista e da Previdencia do governo Michel Temer. Renan recebeu representantes de centrais sindicais e senadores da oposição, e parabenizou os sindicalistas pela greve geral na última sexta-feira. O senador disse que a reforma é um “desmonte” e defendeu que a tramitação não poderia acontecer “no calendário que essa gente quer”.

"A reforma trabalhista revoga a consolidação dos direitos trabalhistas e a reforma da Previdência é contra os trabalhadores e as regiões mais pobres. Me coloco à disposição para que possamos encaminhar propostas consensuais. Devemos conversar, não podemos permitir que esse desmonte se faça no calendário que essa gente quer", disse Renan.

O senador comentou ainda as críticas que tem recebido por se opor ao governo. "As pessoas se julgam no direito de dizer o que um senador pode ou não pode defender e se é coerente ou não com sua trajetória no parlamento. Só resistiremos se houver mobilização social e contamos com o papel de vocês", disse.

Ele ainda comentou sobre sua permanência como líder do mesmo partido do presidente Michel Temer. "Você só é líder de bancada quando você verbaliza o pensamento majoritário. Agora, se for incompatível defender os trabalhadores no exercício da liderança do PMDB, vocês não duvidam do que é que vai acontecer", disse.