“Não há democracia sem imprensa livre e não há imprensa livre sem democracia”, afirma Cármen Lúcia

A ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) fez uma defesa do direito de acesso e produção de informação, afirmando que o exercício da atividade política é dependente do jornalismo. Abrindo o Fórum Liberdade de Imprensa e Democracia, nesta quarta-feira (3), ela afirmou que “o cidadão que não tem informação é um analfabeto político”.

"Você é livre na sua capacidade de criticamente fazer escolhas na vida, e o cidadão é livre quando ele tem essa capacidade. O cidadão que não tem informação é um analfabeto político. É aquele que até tem o direito formal de participação, mas não tem como exercer livremente e responsavelmente esse direito", afirmou Cármen Lúcia.

Segundo ela, “o analfabetismo político se vence com a informação. Por isso a liberdade de imprensa é festejada no mundo todo, porque é a imprensa a maior fonte de informação para que se tenha o civismo de compromissos éticos e, no nosso caso, republicanos.”

Cármen Lúcia defendeu a liberdade de imprensa em evento

"Afirmo minha fé na imprensa livre, porque é um direito fundamental do cidadão, porque há na imprensa livre os dados que ele precisa para firmar suas convicções. E em segundo lugar é preciso que a imprensa seja livre para que eventuais tentativas de qualquer tipo de cerceamento e de restrição à democracia sejam apenas isso: tentativas infrutíferas", afirmou.

E complementou, "é dever de cada cidadão lutar pela informação e ir atrás da informação que lhe é oferecida de maneira a ter capacidade crítica para sobre ela e com ela se manifestar".