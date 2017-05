Liberados R$ 189 milhões para custeios e investimentos em hospitais universitários

Localizados nas cinco regiões do país, 49 hospitais universitários federais já podem contar com um reforço financeiro de R$ 189 milhões. Os recursos, do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), foram liberados nesta terça-feira (2).

A verba foi destinada por meio de duas portarias do Ministério da Saúde publicadas no Diário Oficial da União e prevê o custeio de materiais de uso diário das unidades (R$ 155,3 milhões), além de investimentos em reformas, obras e aquisição de equipamentos (R$ 33,8 milhões). Os recursos financeiros serão liberados mediante a comprovação da liquidação dos empenhos.

Segundo o presidente da estatal, Kleber Morais, a liberação de grande parte dos recursos do Rehuf destinados para 2017, ainda no primeiro semestre, é fundamental para a melhoria dos serviços prestados de forma gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Com esse volume de recursos já no primeiro dia útil de maio, os hospitais ficarão abastecidos e sem inadimplência nos compromissos assumidos e, em alguns casos, poderão dar andamento a planos de trabalho que dependiam de um aporte de capital”, avalia Morais.

Benefícios nas unidades

A verba tem impactado na abertura de serviços e abastecimento das unidades. Em Recife, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco contará com R$ 5,6 milhões, que serão destinados para a reabertura da Cirurgia Ambulatorial, destinado à procedimentos de pequeno e médio porte, e a reativação de quatro salas do Bloco Cirúrgico.

Em São Luís (MA), o Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão ganhou um reforço de R$ 9,7 milhões, que ajudarão a cobrir as despesas para funcionamento da unidade e para investimentos em equipamentos médicos para alta complexidade.

O Programa

Os recursos do Rehuf, programa administrado pela Ebserh, são destinados à reestruturação e revitalização dos hospitais das universidades federais, integrados ao SUS. O objetivo é criar condições materiais e institucionais para que os hospitais universitários federais possam oferecer atendimento médico e hospitalar de qualidade à população, proporcionar a formação qualificada de profissionais da área de saúde e incentivar o ensino e a pesquisa.

A iniciativa também prevê o financiamento compartilhado dos hospitais por meio dos ministérios da Educação e da Saúde e contempla iniciativas de modernização da estrutura física e do parque tecnológico das unidades hospitalares.