Comissão da Reforma da Previdência vota parecer nesta quarta

A Comissão Especial da reforma da Previdência (PEC 287/16) reúne-se às 10h30 para começar a votar o parecer do relator, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA). A discussão do texto foi encerrada nesta terça-feira.

Alguns deputados da oposição ressaltaram a importância das manifestações da última sexta-feira, quando vários setores entraram em greve em protesto contra as reformas trabalhista e previdenciária. O deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES), no entanto, afirmou que muitas pessoas desconhecem as mudanças já feitas no texto e que não houve greve geral na sexta-feira. "Foi um movimento insuficiente para poder dizer que a rua se manifestou contrária a essa proposição."

Já o deputado Paulo Pereira da Silva (SD-SP) pediu ao governo que negocie a reforma da Previdência com os sindicatos. Ele defendeu idade mínima de 60 anos para homens e 58 para mulheres se aposentarem. O relatório fala em 65 e 62 anos.

O deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS), no entanto, lembrou que o envelhecimento populacional, um dos motivos para a reforma, não é um fenômeno de longo prazo como disseram alguns deputados. "Está acontecendo agora."

A reunião para votar o parecer de Arthur Oliveira Maia será realizada no plenário 2.