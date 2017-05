Aécio é interrogado sobre caso de corrupção em Furnas

O presidente do PSDB, senador Aécio Neves, foi interrogado nesta terça-feira (2) pela Polícia Federal sob um suposto esquema de corrupção em Furnas, estatal que atua no setor elétrico.

O depoimento devia ter ocorrido na semana passada, mas acabou adiado por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes, que acolheu um pedido da defesa do tucano para ter acesso às declarações de testemunhas da acusação. O interrogatório durou cerca de uma hora.

Aécio foi interrogado sobre caso de corrupção em Furnas

Em suas delações premiadas, o doleiro Alberto Youssef e o ex-senador Delcídio do Amaral afirmaram que Aécio recebia propinas de uma das empresas contratadas por Furnas, o que é negado pelo presidente do PSDB. (ANSA)