PRF registra 1.025 acidentes e 77 mortes em rodovias federais no feriado

O feriado do Dia do Trabalho deste ano teve menos acidentes nas rodovias federais que o do ano passado, segundo balanço preliminar divulgado hoje (2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Foram registrados 1.025 acidentes no feriado, 12% a menos que em 2016, além de 77 mortes, 7% a menos que no mesmo período do ano passado.

Durante o período de fiscalização, que começou na última sexta-feira (28), a PRF fiscalizou mais de 90 mil veículos. Também foram realizados mais de 39 mil testes de alcoolemia, com 936 autuações e 139 pessoas detidas por embriaguez ao volante.

A Polícia Rodoviária Federal também flagrou 47 mil condutores acima da velocidade máxima das vias e 4,6 mil foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas.