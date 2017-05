Governadores articulam carta pública para apoiar candidatura de Lula em 2018

Estimulados pelas últimas pesquisas de intenção de voto do Instituto Datafolha, que colocam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como preferido do eleitorado em diferentes cenários, os governadores do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT), e do Acre, Tião Viana (PT), articulam o lançamento de uma carta pública de apoio à candidatura do petista à Presidência da República em 2018.

De acordo com a coluna Painel, da Folha de S.Paulo desta terça-feira (2), a ideia, ainda em gestação, é fazer um apelo para que Lula saia em caravana pelos estados para debater o que seria apresentado como um programa de governo. O objetivo do grupo é ganhar adesão de mais governadores durante a caravana do petista.

Dino, Pimentel e Viana querem lançar o documento após Lula prestar depoimento ao juiz federal Sergio Moro, no dia 10 de maio. O encontro entre o ex-presidente e o magistrado é aguardado com grande expectativa, sobretudo pelos apoiadores de Lula. O depoimento do ex-presidente aconteceria nesta quarta-feira (3), mas foi adiado diante da justificativa de que a Polícia Federal precisa de "mais tempo para realizar as tratativas com os órgãos de segurança e de inteligência para a audiência que será realizada".

Ex-presidente Lula, durante ato no Rio Grande do Sul, no último sábado (29)

>> Datafolha: após delações da Odebrecht, Lula amplia liderança para 2018; Bolsonaro aparece em 2º

>> Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo aponta radicalização na política, diz especialista