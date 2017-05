Dois jovens são detidos por portarem canivete e pedaço de madeira na capital paulista

Um manifestante foi preso e uma jovem foi apreendida no início da noite de ontem (1º) na Rua da Consolação. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública de São Paulo, um rapaz de 28 anos e uma adolescente, de 17 anos, foram detidos por portarem um pedaço de madeira, uma tesoura e um canivete. Ambos foram encaminhados ao 78º Distrito Policial, no Jardim América, zona oeste paulistana.

Os dois foram acusados de desobediência. De acordo com a secretaria, eles estavam em um grupo que foi abordado sob a suspeita de serem adeptos da tática black bloc. O rapaz foi liberado na noite de ontem e a adolescente deve ser ouvida em audiência ainda hoje (2). Eles faziam parte de um grupo de cerca de 20 pessoas que deixava as manifestações do dia 1º de Maio, no centro da cidade.

Greve geral

Na manhã de hoje (2), os três militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) que permaneciam presos depois da greve geral de sexta-feira (28) foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Vila Independência, na zona leste da capital paulista. Eles estavam na carceragem do 63º Distrito Policial, na Vila Jacuí, e tiveram a prisão preventiva decretada no sábado (29).

Antes da transferência, um grupo de militantes protestou em frente à delegacia contra as prisões, consideradas arbitrárias pelo movimento. Em nota, o MTST afirma que não existem provas contra os ativistas presos além do relato dos policiais militares que fizeram as detenções.

Luciano Antônio Firmino, de 41 anos, Juraci Alves dos Santos, de 57 anos, e Ricardo Rodrigues dos Santos, de 35 anos, são acusados de tentativa de incêndio, explosão e incitação ao crime. Eles participavam de uma manifestação na Avenida José Pinheiro Borges, em Itaquera, na Zona Leste. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ao todo, 39 pessoas foram detidas em todo o estado durante os protestos de sexta-feira.

Com Agência Brasil