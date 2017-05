Balanço registra 23 mortes nas rodovias paulistas durante feriado de 1º de Maio

Balanço do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) registrou 23 mortes nas rodovias paulistas durante o feriado prolongado de 1º de maio. No total, foram 610 acidentes, sendo 255 com vítimas. A maior parte dos acidentados teve ferimentos leves (281). Não é possível fazer comparação com o mesmo período do ano passado porque em 2016 o feriado caiu no domingo.

Na avaliação do órgão, apesar do policiamento, as mortes poderiam ter sido evitadas, tendo em vista que a maioria dos acidentes está relacionada à “imprudência, negligência ou imperícia dos condutores ou pedestres”.

De acordo com o órgão, a operação do Dia do Trabalhador envolveu 22 mil quilômetros (km) de malha rodoviária. Foram lavradas 35 mil autuações, das quais 18 mil foram por excesso de velocidade. Mais de 4,4 mil motoristas fizeram teste do bafômetro e 459 foram flagrados na Lei Seca. Além disso, 253 veículos foram recolhidos.

Foram apreendidos mais de 640 quilos (kg) de drogas e foram presas 48 pessoas. Sete pessoas condenadas que estavam foragidas foram recapturadas e duas armas de fogo foram apreendidas.