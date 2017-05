Protestos marcam eventos do Dia do Trabalho no Brasil

Os eventos que celebraram o Dia do Trabalho no Brasil foram marcados por uma série de protestos contra as reformas propostas pelo governo de Michel Temer e que atingem as áreas trabalhista e de previdência.

No Rio de Janeiro, em meio a shows que reuniram milhares de pessoas, houve diversos discursos contrários às reformas. O maior dos atos está sendo realizado na Cinelândia, onde também foi realizado as manifestações na cidade na última sexta-feira (28).

Já em São Paulo há duas manifestações que reúnem milhares de pessoas. A da Central Única dos Trabalhadores (CUT), começou na Avenida Paulista e seguirá para o centro da cidade, onde haverá diversos shows.

Na zona norte da cidade, a Força Sindical reuniu mais de 150 mil pessoas. Também repleta de shows de música sertaneja, o local registrou protestos contra a reforma trabalhista de Temer e também contra o prefeito de São Paulo, João Doria, que chamou os grevistas da última sexta de "vagabundos". Os dois eventos na capital paulista seguem até à noite.

No Recife, milhares de pessoas se reuniram em um evento único das centrais sindicais - que normalmente fazem atos separados - como forma de protestar contra o governo Temer.