Ministro da Justiça envia PF ao Maranhão para investigar ataque a índios

O ministro da Justiça, Osmar Serraglio, determinou hoje (1º) o envio de uma equipe da Polícia Federal para o Povoado das Bahias, em Viana (MA), onde pelo menos 13 índios da etnia Gamela foram feridos após um ataque de homens armados com facões e armas de fogo, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Os policiais serão deslocados para garantir a segurança da localidade. Ainda não há confirmação sobre a autoria do ataque, que ocorreu na tarde de ontem (30). A área, segundo o Cimi, é disputada por fazendeiros.

“O Ministério da Justiça e Segurança Pública está averiguando o conflito agrário no povoado de Bahias, no Maranhão. Por determinação do ministro Osmar Serraglio, a Polícia Federal já enviou uma equipe para o local para evitar mais conflitos e ofereceu apoio à Secretaria de Segurança Pública que, por sua vez, já instaurou inquérito para investigar o caso”, diz o comunicado divulgado na página do ministério na internet.

Segundo informações do Cimi, os índios feridos foram socorridos no Hospital Socorrão 2, em São Luís. Dois índios foram alvo de tiros de raspão no rosto e já receberam alta. Os demais seguem internados. No caso mais grave, um deles teve uma mão decepada, o joelho cortado e está com uma bala alojada na coluna e outra na costela.

Após o registro do ataque, a Polícia Militar do estado foi deslocada para a região para intervir no conflito.