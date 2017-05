'Le Figaro': Greve no Brasil foi marcada por violência contra manifestantes

O jornal francês Le Figaro publicou uma matéria neste sábado (29) sobre a greve geral que aconteceu no Brasil na última sexta-feira (28).

Segundo a reportagem a maior manifestação da classe trabalhadora em mais de vinte anos foi marcada por violentos confrontos no Rio e em São Paulo, nas maiores cidades do país.

Figaro enfatiza que a greve foi um movimento contra as medidas de austeridade propostas pelo governo do presidente Michel Temer.

Figaro enfatiza que a greve foi um movimento contra as medidas de austeridade propostas pelo governo do presidente Michel Temer

O diário destaca a violência utilizada pelos policiais no Rio de janeiro, onde ônibus foram queimados no centro da cidade. Manifestantes foram agredidos e dispersados com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha. Em São Paulo, os manifestantes se dirigiram para a residência presidencial.

Temer e membros de seu governo de centro-direita consideraram a greve um fracasso, aponta o noticiário. A paralisação dos transportes públicos impediu brasileiros a chegar ao trabalho, eles disseram. Sindicatos acolheram o sucesso da mobilização, contando milhões de grevistas em sectores-chave (fabricantes de automóveis, refinarias, escolas e bancos) em 27 unidades administrativas do país.

Le Figaro finaliza observando que quase um terço do governo de Michel Temer e vários de seus aliados no Congresso estão dentro do escopo das investigações criminais iniciadas na sequência do caso de corrupção "Lava Jato" e acrescenta que a popularidade doeste está despencando.

> > Le Figaro