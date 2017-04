Temer: Com ou sem greve, reformas prosseguirão no Brasil

O presidente da República Michel Temer indicou neste domingo que a recente greve geral que atingiu o Brasil não irá paralisar as reformas da Previdência e Trabalhista, principais alvos dos manifestantes que foram às ruas na última sexta-feira.

“As reformas fundamentais que nós estamos fazendo no Estado brasileiro, entre elas a Trabalhista, gera em um primeiro momento incompreensões, contestações, mas que são típicas da democracia plena que nós vivemos em nosso país”, disse Temer.

A fala do presidente foi proferida no lançamento do centro cultural Japan House, em São Paulo, que contou com a presença do vice-primeiro-ministro japonês Taro Aso.

“As instituições aqui, senhor vice-primeiro-ministro, funcionam normalmente – Executivo, Judiciário e Legislativo – e o brasileiro é otimista, sem pessimismo em nenhum momento”, continuou Temer.

“Por isso dizemos que, aconteça o que acontecer, haja protestos ou não, o Brasil continua e continuará a trabalhar”, emendou o presidente brasileiro.

Temer procurou garantir aos investidores estrangeiros que seguirá trabalhando para “desobstruir os caminhos da economia” em prol da “tranquilidade de todo o povo brasileiro”.

O presidente explicou que o que está sendo feito visa “especialmente eliminar o desemprego que aflige a muitos nesse momento”.

A defesa da Reforma Trabalhista será o carro-chefe do vídeo institucional que o Palácio do Planalto divulgará neste 1o de maio, o Dia do Trabalho. A partir do dia 2, o governo espera conseguir concluir a votação do tema na Câmara, antes dele seguir para o Senado.

Na mesma semana a Reforma da Previdência deverá ser retomada na Câmara e Temer já avisou que as mudanças possíveis já foram feitas.

