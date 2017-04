Reprovação do governo Temer aumenta para mais de 60%

Para 61% dos brasileiros, o governo do presidente Michel Temer é ruim ou péssimo, informou o Instituto DataFolha em pesquisa divulgada pelo jornal "Folha de São Paulo" neste domingo (30).

Para 28%, o governo é regular e 3% disseram não saber avaliar.

Apenas 9% aprovam o governo do peemedebista. Os números negativos aumentaram desde o último lançamento, feito em dezembro, quando 10% aprovavam e 51% consideravam a administração ruim ou péssima.

O DataFolha ouviu 2.781 pessoas entre os dias 26 e 27 de abril, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.

- Presidência 2018: O DataFolha ainda publicou uma pesquisa com possíveis cenários para as eleições presidenciais de 2018.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou sua vantagem na liderança da corrida eleitoral, com 30% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o deputado Jair Bolsonaro, com 15%, seguido por Marina Silva, com 14%. O senador Aécio Neves vem em quarto, com 8% das intenções de voto, seguido por Ciro Gomes com 5% e Temer com 2%.

Lula tem vantagem em qualquer um dos cenários pesquisados, como quando o candidato tucano é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (6%) e com o prefeito de São Paulo, João Doria, 9%.