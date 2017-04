Lula aumenta liderança para 2018 e Bolsonaro se consolida em segundo, diz pesquisa

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a sua liderança na preferência para a corrida presidencial de 2018. É o que apontou a mais nova pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada neste domingo.

Mesmo sendo investigado em cinco ações na Operação Lava Jato, Lula tem 30% da preferência do eleitorado. A ascensão vem se mantendo constante desde abril de 2016, em seguidos levantamentos feitos pelo Datafolha.

Em contrapartida, o atual presidente Michel Temer (PMDB) só tem 2% da preferência dos eleitores. O peemedebista lidera apenas o índice de rejeição, com 64%. Lula é o segundo mais rejeitado, com 45%, um ponto a mais do que Aécio Neves (PSDB), que tem 44% de rejeição.

Na disputa para quem chegaria ao segundo turno com o petista, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) tem 15% da preferência e está tecnicamente empatado com Marina Silva (Rede). Em queda livre, Aécio hoje teria apenas 8%.

Nos seis cenários projetados, Marina leva vantagem naqueles sem Lula e Temer. Já o PSDB, mesmo com Geraldo Alckmin ou João Doria, não passa do quarto lugar. Em uma hipotética candidatura do juiz federal Sérgio Moro, ele apareceria tecnicamente empatado em segundo, com 9%, 20 pontos atrás de Lula.

A pesquisa ouviu 2.781 pessoas entre os dias 26 e 27 de abril e possui uma margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Sputnik