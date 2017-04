Eunício Oliveira recebe alta após internação por acidente isquêmico transitório

O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (PMDB-CE), recebeu alta hospitalar na noite de sexta-feira (28). O senador estava internado desde quinta-feira (27) no Hospital Santa Lúcia, em Brasília, após sofrer um acidente isquêmico transitório (AIT), segundo boletim médico.

“O paciente realizou nova ressonância magnética de crânio com contraste, que resultou normal”, diz o texto divulgado pelo hospital nesta sexta-feira.

Eunício foi internado na madrugada de quinta-feira após sofrer um desmaio em casa. Inicialmente, os médicos cogitaram que ele poderia ter tido um acidente vascular cerebral, mas a hipótese foi descartada ainda quinta-feira.

O senador chegou a ser internado na unidade de terapia intensiva (UTI), de onde foi liberado esta manhã.