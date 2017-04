'Protestos' é tema mais comentado no Twitter no Brasil, aponta monitor da FGV

A Greve Geral desta sexta-feira (28) fez com que as menções relacionadas a "protestos" chegassem ao topo do ranking do Monitor de Temas da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV) - "O Debate Público na Rede em Tempo Real". Já foram registrados 504.012 posts, tornando-se o assunto mais comentado no Twitter no Brasil.

A ferramenta funciona como um termômetro do debate público na web sobre questões ligadas às áreas de transporte, saúde, educação, segurança e protestos, além de recuperar o histórico recente de menções a esses temas. Ela opera com uma combinação de metodologias linguísticas, computacionais e das ciências sociais aplicadas.

As expressões e vocábulos da língua portuguesa referentes ao assunto "protesto" que no início do mês de abril ocupavam a terceira posição atrás de "segurança" e "corrupção", respectivamente, desde quarta-feira, dia 26, lideram a classificação do monitor.

Confira os números do Monitor de Temas da DAPP/FGV desta sexta-feira:

Protestos: 504.012

Corrupção: 61.314

Segurança: 58.408

Transporte: 54.128

Educação: 41.298

Saúde: 11.433