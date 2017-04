Presidente do Senado deve ter alta do hospital neste sábado

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), deve receber alta do Hospital Santa Lúcia, em Brasília, até este sábado (29). O senador já saiu da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), mas para ser totalmente liberado ainda será submetido a uma ressonância magnética de crânio com contraste.

De acordo com o boletim médico divulgado no fim da manhã, o senador está “consciente, orientado e caminhando bem”. O parlamentar foi internado na madrugada de quinta-feira (27) após ter tido um desmaio.