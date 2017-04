Políticos se manifestam nas redes sociais sobre a greve e manifestações no país

Convocada por centrais sindicais e movimentos sociais, a greve geral marcada para esta sexta-feira (28) em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência, que tramitam no Congresso Nacional, e a Lei da Terceirização teve a adesão de diversas categorias profissionais, que realizaram assembleias nos últimos dias e decidiram pela paralisação em várias cidades do país. A maioria atua nos serviços de transporte coletivo, aeroportos e escolas. Políticos se posicionaram contra e a favor da greve em suas páginas nas redes sociais.

Veja o que cada um falou a respeito:

A favor da Greve:

Deputado Estadual no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo (Psol):

"Um congresso e um governo de corruptos com apenas 4% de aprovação não pode rasgar os direitos históricos de todas e todos os brasileiros. Contra as reformas trabalhista e da previdência de Temer! Hoje eu paro pelo nosso futuro, de nossos filhos e netos", escreveu em sua página no Facebook.

Vereador de São Paulo Eduardo Suplicy (PT)

"A mobilização da sociedade nunca foi tão necessária para, juntos e juntas, impedirmos esse [reforma trabalhista] e outros retrocessos no país!", escreveu Suplicy em seu Twitter nesta quinta-feira (27).

Deputado Federal Chico Alencar (Psol)

"Quem para hoje conhece o valor do seu trabalho, único criador de riqueza. Quem não aciona as máquinas quer, com o silêncio, gritar alto que "quem toca o trem pra frente pode de repente fazer o trem parar'. As salas de aula vazias dão a lição maior: é preciso ler o mundo, é preciso aprender, solidariamente?nte, com a realidade, é urgente denunciar as injustiças, os ladrões dá esperança. É um dever e um direito lutar contra os usurpadores dos direitos!", escreveu em sua página no Facebook.

Deputado Federal Paulinho da Força (Solidariedade)

"Povo e Congresso rejeitam propostas da reforma da Previdência do governo. Dia 28 de abril é dia de reivindicar", escreveu em seu perfil no Twitter.

Contra a Greve:

Prefeito de São Paulo João Dória (PSDB)

"Pessoal, sexta-feira, 28 de abril de 2017, será dia de trabalho! Mais um dia para construirmos um país digno e honrado. Quem ama o Brasil, trabalha!", escreveu Dória em sua página do Facebook.

Deputado Estadual Flávio Bolsonaro (PSC)

"Não é greve, é falta de condução coercitiva! Claramente hoje esse movimento é uma disputa politica já visando eleições presidenciais do ano que vem. Tanto que não tem adesão nenhuma da população, zero", disse o deputado em um vídeo publicado em sua página no Facebook.