PF cumpre mandados referentes a inquéritos da Lava Jato no STF

A Polícia Federal, em conjunto com a Procuradoria Geral da República, deflagrou nesta sexta-feira (28) a Operação Satélites 2, que cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, referentes a inquéritos instaurados a partir de provas obtidas na Operação Lava Jato.

Os mandados estão sendo cumpridos no Distrito Federal (4), São Paulo (2), Alagoas (2), Sergipe (1) e Rio Grande do Norte (1).

O objetivo da operação é coletar provas de crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, entre outros, em investigações relacionadas a desvio de recursos na Transpetro.

O principal alvo seria o advogado Bruno Mendes, ligado ao senador Renan Calheiros (PMDB-AL). Os agentes fizeram busca e apreensão no escritório dele.

Deflagrada no dia 21 de março deste ano, a Operação Satélites cumpriu 14 mandados de buscas em quatro estados e no Distrito Federal. O nome faz referência ao fato de que os principais alvos da operação gravitam em torno de pessoas com prerrogativas de foro.