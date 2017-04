Manifestantes bloqueiam rodovias federais no Paraná

Manifestantes bloquearam rodovias federais no Paraná na manhã desta sexta-feira, como parte dos atos da greve geral deste 28 abril, contra as reformas do Trabalho e da Previdência. De acordo com a Polícia Federal (PRF), na BR 277, em São José dos Pinhais, um grupo de pessoas fez um bloqueio, no quilômetro (km) 69, nas imediações da fábrica da Renault, prejudicando o tráfego de veículos.

Em Araucária, a BR 476 foi bloqueada por volta das 8h30 na altura do km 150, em frente a refinaria da Petrobras, causando um engarrafamento de dois quilômetros. Em Mauá da Serra, na BR-376, o bloqueio ocorre no km 295, em frente ao Posto Bambu.

Manifestantes bloqueiam a BR-277, na altura do quilômetro 69, em São José dos Pinhais, no Paraná

Outra interdição ocorre no km 406 da BR-158, em Laranjeiras do Sul. De acordo com a PRF, cerca de 200 manifestantes do MST estão no local.

A PRF informou ainda que até as 7h30 pelo menos 30 rodovias federais em todo o país estavam interditadas por causa das manifestações.

Da Agência Brasil