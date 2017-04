Greve geral mostra que povo brasileiro é valente e capaz de resistir a mais um golpe, diz Dilma

A ex-presidente Dilma Rousseff comentou sobre a greve geral convocada no país para esta sexta-feira (28), contra as reformas Trabalhista e da Previdência propostas pelo governo de Michel Temer. Categorias do país inteiro aderiram à paralisação. Em diversas cidades, o transporte público não funcionou e escolas -- públicas e privadas -- e agências bancárias ficaram fechadas.

"#GreveGeralNoBrasil mostra que o povo brasileiro é valente e é capaz de resistir a mais um golpe. #BrasilEmGreve", escreveu Dilma Rousseff em sua página em rede social.

"A mobilização em defesa de direitos trabalhistas e previdenciários une os trabalhadores e mostra a força da sua resistência. #BrasilEmGreve", disse em outra publicação.