Dólar opera em alta em dia de greve e manifestações pelo país

O dólar subia nesta sexta-feira (28), com os investidores cautelosos com as eventuais consequências da paralisação e das manifestações convocadas para o dia no andamento da reforma da Previdência.

Às 10h28, a moeda norte-americana avançava 0,51%, a R$ 3,1995 na venda.

Na véspera, o dólar fechou em alta de 0,28%, cotado a a R$ 3,1820, maior patamar de encerramento desde 9 de março (R$ 3,1947), acumulando em três pregões seguidos.

A Bovespa também abriu o dia em alta nesta sexta.

Às 10h26, o índice Ibovespa tinha alta de 0,17%, aos 64.787 pontos.