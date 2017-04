'Deutsche Welle': Brasil realiza "maior greve da história" após 21 anos

Matéria publicada nesta sexta-feira (28) pelo jornal alemão Deutsche Welle conta que os sindicatos brasileiros convocaram a primeira greve nacional em 21 anos, contra as reformas trabalhistas e de aposentadoria, sugeridas pelo governo conservador do presidente Michel Temer.

"Teremos a maior greve geral da história do Brasil", disse Vagner Freitas, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Muitos sindicatos apoiados por vários movimentos sociais estão previstos para participar na greve, acrescenta o Welle. Os transportes rodoviários, ferroviários e aéreos foram todos afetados, bem como fábricas, escolas e empresas.

São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil, foi a mais afetada no início da sexta-feira, afirma o texto. Todas as redes de transportes públicos foram paralisadas. Enquanto isso, a polícia recorreu bombas de gás lacrimogêneo contra manifestantes que bloquearam uma rodovia.

Cenas semelhantes foram relatadas no Rio de Janeiro, onde os manifestantes bloquearam uma grande ponte, interrompendo o tráfego de passageiros, descreve o noticiário. A polícia também disparou gás lacrimogêneo em um pequeno grupo de manifestantes fora da principal estação rodoviária. Enquanto muitos bancos no Rio foram fechados, a cidade pareceu ser menos afetada em geral, com cafés, restaurantes e lojas funcionando como normal.

Os serviços de transporte também foram completamente fechados na capital Brasília, Belo Horizonte e Curitiba, informa o vespertino alemão.

De acordo com Welle a Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil informou que "as operações nos aeroportos estão funcionando normalmente", embora houvesse vários relatos de vôos atrasados e cancelados.

Deutsche Welle destaca que a greve reflete baixa popularidade de Temer. Segundo pesquisa da consultoria Ipsos divulgada esta semana, apenas 4% dos brasileiros aprovam o governo atual enquanto 92% acreditam que o Brasil está no rumo errado.

