Apenas 212 escolas municipais funcionaram normalmente no Rio, diz secretaria

A Secretaria Municipal de Educação Esportes e Lazer do Rio de Janeiro informou que, do total de 1.537 escolas da rede de ensino público do município apenas 212 estão com funcionamento normal hoje (28), dia de paralisação nacional convocada pelas centrais sindicais contra as reformas trabalhista e previdenciária. Outras 1.070 escolas estão com atendimento parcial.

Há também 256 escolas municipais fechadas hoje. Entre elas, dez escolas públicas que ficaram fechadas por conta da violência nas suas proximidades, deixando 1.787 crianças sem aula, sendo quatro escolas em Madureira, quatro em Campo Grande, uma no Morro do Juramento e outra na Comunidade do Amarelinho, em Irajá.