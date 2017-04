Temperaturas começam a cair nesta quinta-feira na capital paulista

Uma massa de ar frio provocou queda de temperatura nesta quinta-feira (27) na capital paulista, de acordo com informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura de São Paulo. O dia começou com o tempo fechado e a tendência é que a temperatura mínima chegue a 14 graus Celsius (°C), segundo medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima não deve passar de 21 ºC. À noite, há previsão de pancadas de chuva, e a umidade relativa do ar deve ficar acima de 75%.

Segundo o CGE, uma frente fria começa a se afastar de São Paulo para o litoral fluminense, mas a massa de ar frio derrubará ainda mais as temperaturas no fim de semana. As mínimas ficarão em torno de 10 ºC, segundo previsão do Inmet. As máximas poderão chegar a 25 ºC.

O dia mais frio desta semana será a sexta-feira (28), quando a temperatura máxima não ultrapassará 17 ºC. Desta sexta até a segunda-feira (1º), não há previsão de chuva na capital paulista.

A meteorologista do Inmet Neide Oliveira disse que, no estado de São Paulo, a região com temperaturas mais baixas no fim de semana será o Vale do Paraíba, com mínimas em torno de 8 ºC. “É uma das primeiras massas de ar frio que está entrando. Parece que estão chegando mais cedo e mais intensas. Normalmente, elas chegam mais lentamente”, avaliou.