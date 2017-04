Explosão deixa seis pessoas feridas em lanchonete na Vila Mariana

Uma explosão no início da tarde desta quinta-feira (27) em uma lanchonete na Rua Domingos de Morais, na Vila Mariana, zona sul da cidade, deixou seis pessoas feridas, uma delas em estado grave, com queimaduras de segundo grau. Ela foi levada para o pronto-socorro do Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara, também na zona sul.

Os demais feridos foram levados para os hospitais São Paulo, do Tatuapé e para a Santa Casa de Misericórdia. Os bombeiros não informaram a causa da explosão, mas confirmaram que a distribuidora Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) foi acionada.

O Corpo de Bombeiros está atendendo a ocorrência com 15 viaturas. Também trabalham no local a Defesa Civil e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).