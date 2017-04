Congresso paraguaio rejeita projeto de reeleição presidencial

A Câmara de Deputados do Paraguai arquivou o pôlemico projeto de reeleição presidencial, que provocou diversos protestos no país no final de março e a pior crise já enfrentada pelo governo do presidente Horacio Cartes.

O texto foi rejeitado nesta quarta-feira (26) por unanimidade em uma votação assistida por centenas de pessoas por meio de um telão instalado na Plaza de Armas, em frente ao Congresso.

Diversos manifestantes contrários à reeleição e ao mandatário comemoraram o arquivamento com gritos de guerra e fogos de artifício. Na última semana, Cartes havia anunciado que não concorreria "em nenhum caso" a uma reeleição em 2018.

A atitude retirou força do projeto de emenda constitucional, apoiado pelo Partido Colorado, que está no poder, e pela Frente Guasú, do ex-presidente Fernando Lugo.

No dia 31 de março, o projeto havia sido aprovado por um grupo de 25 senadores. A polêmica votação provocou uma onda de violência com graves incidentes, incluindo um incêndio de parte do edifício do Congresso e a morte de um jovem opositor.