Confira o voto de cada deputado no texto-base da reforma trabalhista

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quinta-feira (27), por 296 votos a favor e 177 contrários, a reforma trabalhista do governo de Michel Temer, que promove mudanças na CLT como a prevalência do negociado sobre o legislado. O texto segue para votação no Senado.

Dos 17 destaques apresentados, com sugestões de alteração no texto, votadas após a votação principal, apenas uma foi aprovada. As demais foram rejeitadas ou retiradas. Além da oposição, que é contra a reforma, os líderes dos partidos SD, PMB e PSB também orientaram o voto contrário à proposta.

Saiba como votou cada deputado:

Art. 17 (presidente da Câmara: presença conta para o quórum, mas não vota)

Rodrigo Maia DEM

SIM (296)

Abel Mesquita Jr. DEM

Hélio Leite DEM

Pauderney Avelino DEM

Marcos Rogério DEM

Professora Dorinha Seabra Rezende DEM

Juscelino Filho DEM

Vaidon Oliveira DEM

Felipe Maia DEM

Efraim Filho DEM

Mendonça Filho DEM

Claudio Cajado DEM

Elmar Nascimento DEM

José Carlos Aleluia DEM

Paulo Azi DEM

Carlos Melles DEM

Misael Varella DEM

Norma Ayub DEM

Francisco Floriano DEM

Marcos Soares DEM

Sóstenes Cavalcante DEM

Alexandre Leite DEM

Eli Corrêa Filho DEM

Jorge Tadeu Mudalen DEM

Marcelo Aguiar DEM

Missionário José Olimpio DEM

Alberto Fraga DEM

Mandetta DEM

Osmar Bertoldi DEM

Onyx Lorenzoni DEM

Carlos Eduardo Cadoca PDT

Junior Marreca PEN

Erivelton Santana PEN

Marcelo Aro PHS

Marcelo Matos PHS

Cabuçu Borges PMDB

Elcione Barbalho PMDB

José Priante PMDB

Lucio Mosquini PMDB

Marinha Raupp PMDB

Flaviano Melo PMDB

Jéssica Sales PMDB

Josi Nunes PMDB

Alberto Filho PMDB

Hildo Rocha PMDB

João Marcelo Souza PMDB

Aníbal Gomes PMDB

Moses Rodrigues PMDB

Marcelo Castro PMDB

André Amaral PMDB

Hugo Motta PMDB

Jarbas Vasconcelos PMDB

Kaio Maniçoba PMDB

Lucio Vieira Lima PMDB

Fábio Ramalho PMDB

Leonardo Quintão PMDB

Mauro Lopes PMDB

Newton Cardoso Jr PMDB

Rodrigo Pacheco PMDB

Saraiva Felipe PMDB

Lelo Coimbra PMDB

Alexandre Serfiotis PMDB

Altineu Côrtes PMDB

Celso Jacob PMDB

Laura Carneiro PMDB

Pedro Paulo PMDB

Sergio Zveiter PMDB

Soraya Santos PMDB

Wilson Beserra PMDB

Baleia Rossi PMDB

Carlos Bezerra PMDB

Valtenir Pereira PMDB

Daniel Vilela PMDB

Pedro Chaves PMDB

Carlos Marun PMDB

João Arruda PMDB

Rocha Loures PMDB

Sergio Souza PMDB

Celso Maldaner PMDB

Mauro Mariani PMDB

Rogério Peninha Mendonça PMDB

Ronaldo Benedet PMDB

Valdir Colatto PMDB

Alceu Moreira PMDB

Darcísio Perondi PMDB

Jones Martins PMDB

Mauro Pereira PMDB

Hiran Gonçalves PP

André Abdon PP

Lázaro Botelho PP

André Fufuca PP

Waldir Maranhão PP

Adail Carneiro PP

Iracema Portella PP

Maia Filho PP

Beto Rosado PP

Aguinaldo Ribeiro PP

Fernando Monteiro PP

Arthur Lira PP

Cacá Leão PP

Mário Negromonte Jr. PP

Roberto Britto PP

Ronaldo Carletto PP

Franklin Lima PP

Luiz Fernando Faria PP

Renzo Braz PP

Toninho Pinheiro PP

Marcus Vicente PP

Julio Lopes PP

Simão Sessim PP

Fausto Pinato PP

Paulo Maluf PP

Ricardo Izar PP

Ezequiel Fonseca PP

Roberto Balestra PP

Dilceu Sperafico PP

Nelson Meurer PP

Covatti Filho PP

Jerônimo Goergen PP

Luis Carlos Heinze PP

Renato Molling PP

Arthur Oliveira Maia PPS

Luzia Ferreira PPS

Alex Manente PPS

Pollyana Gama PPS

Marcos Abrão PPS

Rubens Bueno PPS

Edio Lopes PR

Remídio Monai PR

Vinicius Gurgel PR

Lúcio Vale PR

Alfredo Nascimento PR

Luiz Cláudio PR

Vicentinho Júnior PR

Gorete Pereira PR

Silas Freire PR

João Carlos Bacelar PR

José Carlos Araújo PR

José Rocha PR

Aelton Freitas PR

Bilac Pinto PR

Brunny PR

Delegado Edson Moreira PR

Marcelo Delaroli PR

Paulo Feijó PR

Capitão Augusto PR

Marcio Alvino PR

Miguel Lombardi PR

Milton Monti PR

Laerte Bessa PR

Magda Mofatto PR

Giacobo PR

Luiz Nishimori PR

Jorginho Mello PR

Cajar Nardes PR

Silas Câmara PRB

Lindomar Garçon PRB

Alan Rick PRB

César Halum PRB

Cleber Verde PRB

Márcio Marinho PRB

Pastor Luciano Braga PRB

Rosangela Gomes PRB

Antonio Bulhões PRB

Beto Mansur PRB

Celso Russomanno PRB

Marcelo Squassoni PRB

Roberto Alves PRB

Vinicius Carvalho PRB

Carlos Gomes PRB

Toninho Wandscheer PROS

Nivaldo Albuquerque PRP

Maria Helena PSB

José Reinaldo PSB

Danilo Forte PSB

Átila Lira PSB

Heráclito Fortes PSB

Rodrigo Martins PSB

Fernando Coelho Filho PSB

João Fernando Coutinho PSB

Marinaldo Rosendo PSB

Tenente Lúcio PSB

Paulo Foletto PSB

Luiz Lauro Filho PSB

Fabio Garcia PSB

Tereza Cristina PSB

Andre Moura PSC

Arolde de Oliveira PSC

Jair Bolsonaro PSC

Eduardo Bolsonaro PSC

Gilberto Nascimento PSC

Pr. Marco Feliciano PSC

Professor Victório Galli PSC

Takayama PSC

Marcos Reategui PSD

Delegado Éder Mauro PSD

Joaquim Passarinho PSD

Átila Lins PSD

Irajá Abreu PSD

Victor Mendes PSD

Domingos Neto PSD

Júlio Cesar PSD

Fábio Faria PSD

Rômulo Gouveia PSD

André de Paula PSD

Paulo Magalhães PSD

Jaime Martins PSD

Marcos Montes PSD

Raquel Muniz PSD

Goulart PSD

Herculano Passos PSD

Jefferson Campos PSD

Walter Ihoshi PSD

Rogério Rosso PSD

Heuler Cruvinel PSD

Thiago Peixoto PSD

Edmar Arruda PSD

Evandro Roman PSD

Reinhold Stephanes PSD

Sandro Alex PSD

João Paulo Kleinübing PSD

João Rodrigues PSD

Danrlei de Deus Hinterholz PSD

Shéridan PSDB

Nilson Pinto PSDB

Arthur Virgílio Bisneto PSDB

Mariana Carvalho PSDB

Raimundo Gomes de Matos PSDB

Rogério Marinho PSDB

Pedro Cunha Lima PSDB

Betinho Gomes PSDB

Bruno Araújo PSDB

Daniel Coelho PSDB

Pedro Vilela PSDB

Jutahy Junior PSDB

Caio Narcio PSDB

Domingos Sávio PSDB

Eduardo Barbosa PSDB

Marcus Pestana PSDB

Paulo Abi-Ackel PSDB

Rodrigo de Castro PSDB

Otavio Leite PSDB

Adérmis Marini PSDB

Bruna Furlan PSDB

Carlos Sampaio PSDB

Eduardo Cury PSDB

Izaque Silva PSDB

João Paulo Papa PSDB

Lobbe Neto PSDB

Mara Gabrilli PSDB

Miguel Haddad PSDB

Ricardo Tripoli PSDB

Silvio Torres PSDB

Vanderlei Macris PSDB

Vitor Lippi PSDB

Nilson Leitão PSDB

Izalci Lucas PSDB

Célio Silveira PSDB

Fábio Sousa PSDB

Giuseppe Vecci PSDB

Elizeu Dionizio PSDB

Geraldo Resende PSDB

Luiz Carlos Hauly PSDB

Nelson Padovani PSDB

Marco Tebaldi PSDB

Yeda Crusius PSDB

Alfredo Kaefer PSL

Josué Bengtson PTB

Nilton Capixaba PTB

Pedro Fernandes PTB

Paes Landim PTB

Wilson Filho PTB

Adalberto Cavalcanti PTB

Jorge Côrte Real PTB

Benito Gama PTB

Cristiane Brasil PTB

Nelson Marquezelli PTB

Jovair Arantes PTB

Alex Canziani PTB

Ronaldo Nogueira PTB

Luis Tibé PTdoB

Jozi Araújo PTN

Francisco Chapadinha PTN

Carlos Henrique Gaguim PTN

Aluisio Mendes PTN

Ricardo Teobaldo PTN

Renata Abreu PTN

Alexandre Baldy PTN

Evair Vieira de Melo PV

Antonio Carlos Mendes Thame PV

Evandro Gussi PV

Leandre PV

Wladimir Costa Solidariede

Benjamin Maranhão Solidariede

Augusto Coutinho Solidariede

Laercio Oliveira Solidariede

Lucas Vergilio Solidariede

NÃO (177)

Professora Marcivania PCdoB

Rubens Pereira Júnior PCdoB

Chico Lopes PCdoB

Luciana Santos PCdoB

Alice Portugal PCdoB

Davidson Magalhães PCdoB

Jô Moraes PCdoB

Jandira Feghali PCdoB

Orlando Silva PCdoB

Hissa Abrahão PDT

Deoclides Macedo PDT

Weverton Rocha PDT

André Figueiredo PDT

Leônidas Cristino PDT

Wolney Queiroz PDT

Ronaldo Lessa PDT

Félix Mendonça Júnior PDT

Subtenente Gonzaga PDT

Sergio Vidigal PDT

Flávia Morais PDT

Dagoberto Nogueira PDT

Assis do Couto PDT

Afonso Motta PDT

Pompeo de Mattos PDT

Walney Rocha PEN

Carlos Andrade PHS

Pastor Eurico PHS

Givaldo Carimbão PHS

Dr. Jorge Silva PHS

Weliton Prado PMB

Simone Morgado PMDB

Vitor Valim PMDB

Veneziano Vital do Rêgo PMDB

Cícero Almeida PMDB

Celso Pansera PMDB

Zé Augusto Nalin PMDB

José Fogaça PMDB

Beto Salame PP

Conceição Sampaio PP

Eduardo da Fonte PP

Dimas Fabiano PP

Renato Andrade PP

Rôney Nemer PP

Esperidião Amin PP

Jorge Boeira PP

Afonso Hamm PP

Arnaldo Jordy PPS

Eliziane Gama PPS

Carmen Zanotto PPS

Cabo Sabino PR

Zenaide Maia PR

Adelson Barreto PR

Marcelo Álvaro Antônio PR

Tiririca PR

Delegado Waldir PR

Christiane de Souza Yared PR

Ronaldo Martins PRB

Jony Marcos PRB

Lincoln Portela PRB

Dejorge Patrício PRB

Odorico Monteiro PROS

Eros Biondini PROS

Felipe Bornier PROS

Ronaldo Fonseca PROS

Janete Capiberibe PSB

Luana Costa PSB

Rafael Motta PSB

Danilo Cabral PSB

Gonzaga Patriota PSB

Tadeu Alencar PSB

JHC PSB

Valadares Filho PSB

Bebeto PSB

Júlio Delgado PSB

Flavinho PSB

Keiko Ota PSB

Leopoldo Meyer PSB

Luciano Ducci PSB

Heitor Schuch PSB

Jose Stédile PSB

Júlia Marinho PSC

Irmão Lazaro PSC

Expedito Netto PSD

Fábio Mitidieri PSD

Antonio Brito PSD

José Nunes PSD

Stefano Aguiar PSD

Geovania de Sá PSDB

Dâmina Pereira PSL

Edmilson Rodrigues PSOL

Chico Alencar PSOL

Glauber Braga PSOL

Jean Wyllys PSOL

Ivan Valente PSOL

Luiza Erundina PSOL

Beto Faro PT

Zé Geraldo PT

Angelim PT

Leo de Brito PT

Zé Carlos PT

José Airton Cirilo PT

José Guimarães PT

Luizianne Lins PT

Assis Carvalho PT

Luiz Couto PT

Paulão PT

João Daniel PT

Afonso Florence PT

Caetano PT

Jorge Solla PT

Nelson Pellegrino PT

Robinson Almeida PT

Valmir Assunção PT

Waldenor Pereira PT

Adelmo Carneiro Leão PT

Leonardo Monteiro PT

Margarida Salomão PT

Padre João PT

Patrus Ananias PT

Reginaldo Lopes PT

Givaldo Vieira PT

Helder Salomão PT

Benedita da Silva PT

Chico D´Angelo PT

Luiz Sérgio PT

Wadih Damous PT

Ana Perugini PT

Andres Sanchez PT

Arlindo Chinaglia PT

Carlos Zarattini PT

José Mentor PT

Nilto Tatto PT

Paulo Teixeira PT

Valmir Prascidelli PT

Vicente Candido PT

Vicentinho PT

Ságuas Moraes PT

Erika Kokay PT

Rubens Otoni PT

Vander Loubet PT

Zeca do Pt PT

Enio Verri PT

Décio Lima PT

Pedro Uczai PT

Bohn Gass PT

Henrique Fontana PT

Marco Maia PT

Marcon PT

Maria do Rosário PT

Paulo Pimenta PT

Pepe Vargas PT

Sabino Castelo Branco PTB

Deley PTB

Arnaldo Faria de Sá PTB

Sérgio Moraes PTB

Silvio Costa PTdoB

Rosinha da Adefal PTdoB

Cabo Daciolo PTdoB

Antônio Jácome PTN

Bacelar PTN

Ademir Camilo PTN

Luiz Carlos Ramos PTN

Dr. Sinval Malheiros PTN

Uldurico Junior PV

Roberto de Lucena PV

Alessandro Molon REDE

Miro Teixeira REDE

Aliel Machado REDE

João Derly REDE

Laudivio Carvalho Solidariede

Zé Silva Solidariede

Carlos Manato Solidariede

Aureo Solidariede

Major Olimpio Solidariede

Paulo Pereira da Silva Solidariede

Augusto Carvalho Solidariede

Delegado Francischini Solidariede