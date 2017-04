TRT-MG adere a greve geral e não vai funcionar nesta sexta-feira

O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, em virtude da paralisação nacional prevista para esta sexta-feira (28), não funcionará no mesmo dia. A Portaria de suspensão foi assinada na tarde desta quarta-feira (25) pelos desembargadores Júlio Bernardo do Carmo e Fernando Antônio Viégas Peixoto, respectivamente presidente e corregedor do Tribunal.

De acordo com a Portaria, o dia 28 de abril será considerado feriado e os prazos que venceriam na data ficam prorrogados para o primeiro dia útil seguinte. Casos urgentes serão atendidos em regime de plantão.

O TRT-MG explica que a decisão foi tomada levando em consideração a paralisação dos serviços de transporte público "e da necessidade de se preservar a segurança de magistrados, advogados, servidores, estagiários e demais usuários da justiça trabalhista mineira, em um dia e que estão previstas manifestações sociais de grandes proporções".

Serviços do Judiciário e do Ministério Público poderão ser afetados em alguns Estados. A adesão de trabalhadores de tribunais e fóruns da Paraíba, do Rio Grande do Norte e do Pará já está confirmada.

Greve Geral

Nos últimos meses, mobilizações contra as reformas propostas pelo governo de Michel Temer (PMDB) têm crescido por todo Brasil. Diversas categorias alegam um retrocesso em direitos fundamentais conquistados ao longo do tempo. Para esta sexta-feira (28), uma greve geral promete parar serviços essenciais, como os transportes de massa. A lista de entidades que prometem fazer parte do movimento deve crescer até o final da semana.

Segundo os sindicatos, espera-se que a greve seja geral, com o objetivo de unir diferentes categorias profissionais em vários Estados da federação em prol de uma única causa. Diversas categorias em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas, Pernambuco/Paraíba, Bahia, Duque de Caxias (RJ) e Ceará/Piauí também declararam adesão à greve.

Veja a Portaria na íntegra.