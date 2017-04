Sérgio Moro adia depoimento de Lula para 10 de maio

O juiz federal Sergio Moro alterou nesta quarta-feira (26) a data do interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato para o próximo dia 10 de maio. Inicialmente, a audiência estava marcada para o dia 3 de maio.

Em sua decisão, Moro citou as manifestações previstas para a data do depoimento como justicativa. "É possível que, na data do interrogatório, ocorram manifestações favoráveis ou contrárias ao acusado em questão [Lula], já que se trata de uma personalidade política, líder de partido e ex-presidente da República", disse.

A expectativa era que o movimento "Ocupa Curitiba", organizado pela Frente Brasil Popular, reunisse cerca de 50 mil pessoas em Curitiba para apoiar o petista. No entanto, alguns movimentos de direita também planejavam se manifestar.

Segundo descrito no despacho, "as manifestações são permitidas desde que pacíficas. Havendo o que não se espera, violência, deve ser controlada e apuradas as responsabilidades, inclusive de eventuais incitadores", escreveu Moro.

Na última segunda-feira (24), a alteração havia sido solicitada pela Polícia Federal (PF). No requerimento enviado à Justiça, a superintendência regional da PF no Paraná pediu mais tempo, pois precisava realizar tratativas com orgãos de segurança e inteligência.

A audiência marcará a primeira vez que o ex-presidente será ouvido por Moro presencialmente, na sede da Justiça Federal do Paraná, em Curitiba. Lula é acusado de ocultar bens na ação penal que investiga a origem de um apartamento tríplex no Guarujá, em São Paulo, construído pela empreiteira OAS.