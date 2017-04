MEC descredencia 32 instituições de educação superior

O Ministério da Educação (MEC) descredenciou 32 instituições de educação superior. As decisões foram publicadas nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial da União. Essas instituições terão até 30 dias para apresentar recurso contra a decisão ao Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão consultivo do MEC.

As instituições e suas mantenedoras devem manter as atividades das secretarias para que sejam preservados e entregues os documentos acadêmicos de estudantes que já tiveram vínculos com elas.

Elas também terão prazo de 15 dias para publicar, em pelo menos dois jornais de grande circulação da região de cada uma, a decisão do descredenciamento pelo MEC, além de indicar telefone e local de atendimento para entrega de documentação e demais orientações.

Veja a lista das instituições descredenciadas pelo MEC:

Instituto de Ensino Superior de Alphaville

Faculdade Tamoios

Faculdade de Ciências Humanas São Paulo

Faculdade de Ensino Unificado de Belo Horizonte

Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação de Goiânia

Faculdade São Paulo de Santos

Instituto Superior de Educação de Duque de Caxias

Faculdade Mafrense de Turismo e Ciências Humanas de Teresina

Faculdade do Centro-Oeste

Faculdade Bandeirantes de Ciências Exatas e Humanas

Faculdade Paulista

Instituto Matão de Ensino Superior

Instituto de Ensino Superior do Nordeste

Faculdade Tancredo Neves

Faculdades Integradas Tibiriçá

Instituto de Filosofia e de Teologia Paulo VI

Faculdade Madeira Mamoré

Instituto Superior de Educação do Alto São Francisco

Faculdade do Descobrimento

Faculdade Salesiana de Pindamonhangaba

Faculdade CBES

Faculdade da Cidade de São Gonçalo

Faculdade de Cascavel

Faculdade de Administração e Marketing de Brasília

Faculdade Nacional do Norte do Paraná

Faculdade de Ciências Administrativas

Instituto de Educação Superior de Barueri

Instituto Superior de Educação Balão Vermelho

Instituto Superior de Educação de Ibiúna

Instituto Superior de Teologia e Pastoral de Bonfim

Faculdade de Comunicação Social Santa Efigênia

Faculdade Vizcaya