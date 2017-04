'Les Echos': Odebrecht comprou governo brasileiro

O jornal francês Les Echos traz em sua edição desta quarta-feira (26) uma longa matéria onde fala sobre as negociatas da poderosa Odebrecht.

Segundo a reportagem do diário financeiro, a Odebrecht literalmente comprou o governo brasileiro. Uma declaração do patriarca do grupo, Emílio Odebrecht, explica que "a corrupção está institucionalizada no Brasil há 30 anos".

O texto destaca a fala de Emílio Odebrecht, onde descreve que a interação entre o poder público e o setor privado tem sido possível porque "os dois lados aceitam jogar o mesmo jogo".

Les Echos descreve alguns dos depoimentos mais peculiares dos executivos da Odebrecht e se aprofunda no que chama de "entranhas do sistema de corrupção brasileiro".

O noticiário observa que no grande mercado da Odebrecht, tudo se compra: do apoio ao governo aos índios da Amazônia. Para finalizar, diz que apos três anos de repetidos escândalos, da destituição de uma presidente e dos questionamentos sobre o atual presidente, Michel Temer - que, apesar disso, estaria blindado-, o país continua sua descida ao inferno.

> > Les Echos