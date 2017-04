Igreja de Curitiba autoriza batismo de 3 filhos de casal gay

Uma Igreja Católica de Curitiba realizou o batizado de três adolescentes filhos adotivos de um casal homossexual e marcou um fato "importante para aqueles que defendem os direitos LGBT".

A cerimônia foi comandada pelo padre Elio Dall'Agnol no último domingo (23) na Catedral Basílica de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na capital do Paraná. Alyson, de 16 anos, Felipe, de 12 anos, e Jéssica, de 14, são filhos do casal Toni Reis e David Harrad, que vivem juntos desde 1990.

"Foi uma cerimônia emocionante, o padre falou muito sobre a importância da adoção e de que sempre se deve dizer a verdade", disse Reis à imprensa local.

Antes de conseguir batizar os filhos, Reis percorreu quatro Igrejas da cidade e não teve o pedido atendido por problemas burocráticos impostos por funcionários das entidades. Depois disso, ele decidiu escrever um ofício para o Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom José Antonio Peruzzo, solicitando uma audiência, na qual a cerimônia foi autorizada. Toni Reis é um dos principais dirigentes do movimento LGBT no Brasil, onde anualmente acontece uma das maiores Paradas Gay do mundo.

O batismo retomou o debate sobre a abertura da Igreja para as famílias homossexuais. A discussão já acontece desde a visita do papa Francisco ao Rio de Janeiro, em 2013, durante a Jornada Mundial da Juventude. "Quem sou eu para julgar os gays?, afirmou Francisco na ocasião.