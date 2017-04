Homicídios na Grande São Paulo crescem 32% em março

As chacinas registradas no último mês na Grande São Paulo contribuíram para aumentar o número de homicídios na região. Segundo balanço divulgado nesta terça-feira (25) pela Secretaria de Segurança Pública do estado, o número de homicídios cresceu 31,82% na Grande São Paulo em março deste ano na comparação com o mesmo mês do ano passado, com o acréscimo de 21 ocorrências, atingindo 87 casos no total.

Também cresceu o número de vítimas de homicídios (o número de casos costuma ser menor que o de vítimas porque cada caso pode ter mais de uma pessoa assassinada). Segundo a secretaria, o crescimento no período foi de 43,28%, com 96 mortos no total. Só no dia 11 de março, quatro pessoas foram assassinadas em uma chacina no Jardim Conceição, em Osasco.

“Depois de bom tempo sem que a gente tivesse essas graves ocorrências de homicídios múltiplos [chacinas], tivemos alguns casos em março. Isso termina, evidentemente, puxando os indicadores. Todos esses casos estão sob investigação. Em alguns deles já tivemos prisão decretada pela Justiça”, disse o secretário Mágino Alves Barbosa Filho em entrevista coletiva na apresentação dos dados.

Apesar do crescimento dos casos de homicídios na Grande São Paulo, no estado, os registros desse crime caíram em março. Os homicídios dolosos apresentaram queda de 2,59%, com o registro de 301 casos, o menor da série histórica, desde 2001. Já o número de vítimas passou de 318 em março do ano passado para 320 este ano.

Os latrocínios (roubos seguido de morte) cresceram 19,23% em todo o estado, passando de 26 casos em março de 2016 para 31 este ano. Também houve crescimento nos casos de estupro, que passaram de 909 casos no ano passado para 978 em março de 2017.

Roubos e furtos em geral também cresceram no estado de São Paulo. Os casos de roubos em geral tiveram aumento de 2,88% no período, passando de 29.047 ocorrências em março de 2016 para 30.253 este ano. Já os registros de furtos tiveram alta de 8,84%, com o registro de 48.710 casos em março deste ano.