Em nota, Temer lamenta morte de Carlos Chagas

O presidente Michel Temer lamentou a morte do jornalista Carlos Chagas. Em nota oficial, Temer citou Chagas como “uma das maiores referências do jornalismo” brasileiro e responsável pela formação de mais de uma geração de profissionais de imprensa.

“Deixa como principal legado, o compromisso com a verdade e a sua responsabilidade no trato da notícia. E sai de cena em um momento em que essas suas características, como homem e como profissional, são cada vez mais necessárias ao país e ao mundo. Que a sua nobre lembrança conforte seus familiares e nos inspire na reconstrução de um Brasil grande e justo, como o idealizado e defendido por Carlos Chagas”, disse o presidente.

Temer não se limitou à nota oficial. Em sua conta no Twitter, ele chamou o jornalista de “intransigente defensor da ética”. A morte do jornalista foi informada em uma rede social pela filha Helena Chagas, também jornalista e ex-ministra da Secretaria de Comunicação Social do governo Dilma Rousseff.