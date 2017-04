Senado aprova indicações para Conselho Nacional do Ministério Público e para CNJ

O plenário do Senado aprovou hoje (25) as indicações de Gustavo Rocha para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e de Maria Tereza Uile para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). As duas indicações foram feitas pelo presidente Michel Temer.

Com 60 votos favoráveis, 14 contrários e duas abstenções, Gustavo Rocha foi reconduzido para o cargo que ocupava no CNMP. Ele é advogado, mestre em direito e políticas públicas e atualmente ocupa a subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República. Ele ocupará a vaga reservada à Câmara dos Deputados no conselho.

Maria Teresa Uile teve 58 votos a favor de sua indicação para o CNJ, um contrário e duas abstenções. Ela também ocupará a vaga destinada à Câmara dos Deputados e atuará pela primeira vez no conselho. Maria Tereza é procuradora e foi secretária de Justiça do Paraná. Ela levará para o CNJ a experiência com gestão do sistema penitenciário e um trabalho elogiado pelos senadores na redução da população carcerária do Paraná sem aumento na violência no estado.