PRF aborda ônibus e prende envolvido em assalto milionário no Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta terça-feira (25) um dos envolvidos no assalto a um carro-forte ocorrido ontem, em Ciudad del Este, no Paraguai. Ele admitiu aos agentes ter participado do roubo de cerca de US$ 40 milhões (R$ 120 milhões) da transportadora de valores Prosegur.

A prisão ocorreu depois de a PRF receber denúncia anônima sobre um homem suspeito, com as roupas sujas de lama, que havia embarcado em um ônibus na rodoviária de Cascavel, no oeste do Paraná, com destino a Curitiba. Os agentes, então, abordaram o veículo na Rodovia BR-277 para averiguação.

Segundo a PRF, o homem mostrava sinais de nervosismo durante a ação policial. Ele apresentou uma carteira de habilitação aos agentes, que perceberam que o documento era falso. Em seguida, após verificarem a identidade verdadeira do suspeito, os policiais rodoviários constataram que havia uma ordem de prisão contra ele.

De acordo com a corporação, o homem admitiu ter participado do roubo no Paraguai. Com residência em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo, ele tinha vários arranhões pelo corpo.

Os agentes da PRF também apreenderam cerca de meio quilo de maconha e uma porção de haxixe na lixeira do ônibus. O preso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal (PF) em Cascavel.

A Polícia Federal já havia prendido oito suspeitos de participação no assalto ao carro-forte.