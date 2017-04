Oito foram presos por mega-assalto a transportadora no Paraguai

A Polícia Federal divulgou na manhã desta terça-feira (25) o balanço dos trabalhos realizados ao longo desta segunda-feira (24), na região de Foz do Iguaçu, com a participação da PRF, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal do estado do Paraná. Oito suspeitos de participar do roubo em uma transportadora de valores na cidade paraguaia de Ciudad del Este, na fronteira com o Brasil, foram presos. De acordo com a PF, três suspeitos morreram durante confrontos com as forças de segurança.

A PF anunciou a apreensão de seis fuzis, um deles .50, munições, dois barcos e sete veículos.

> > 'ABC Color': Novo confronto no Brasil

O roubo ocorreu na madrugada desta segunda-feira (24) na sede da Prosegur. Um grupo formado por cerca de 50 pessoas abriu um cofre com uso de explosivos e fuzis antiaéreos, em um roubo que durou mais de três horas e que ficou registrado em dezenas de registros amadores, em que é possível ver o incêndio de veículos, som de tiros e estrondo das explosões. Eles teriam fugido com milhões de dólares.

Vídeo mostra carro incendiado em Ciudad del Este na madrugada desta segunda-feira

O jornal La Nación do Paraguai informou que o assalto foi liderado por membros da facção criminosa brasileira Primeiro Comando da Capital (PCC), que também teriam atacado a sede da polícia e do governo.

"Há bombas ao redor do edifício, que estão sendo desativadas esta manhã. Os delinquentes incendiaram 14 veículos em pontos estratégicos da cidade para evitar que nós [a polícia] chegássemos ao local. Abandonaram veículos blindados com bombas ativadas", relatou o comissário Vera ao canal TN na manhã de segunda-feira (24). Ele vinculou o assalto à detenção, há poucos dias, no Paraguai, de um dos criminosos mais procurados no Brasil, conhecido como "Robertinho", número dois da estrutura do PCC.

A imprensa do Paraguai tratou o caso como o maior assalto da história do país.