Exército divulga nomes de militares mortos durante treinamento

O Exército divulgou o nome dos três militares mortos durante treinamento ontem (24), em Barueri (SP). Em nota, a Comunicação Social do Comando Militar do Sudeste informou que os soldados Victor da Costa Ferreira, Wesley da Hora dos Santos e Jonathan Turella Cardoso Allah, todos de 19 anos, morreram afogados em uma lagoa em uma área de treinamento militar localizada em Barueri, na Grande São Paulo.

Eles faziam parte do 21º Depósito de Suprimentos do Comando Militar do Sudeste. O quarto integrante do grupo chegou a cair na água e foi resgatado por militares que estavam apoiando o treinamento. Ele recebe cuidados médicos e psicológicos.

O grupo estava em instrução militar, em uma atividade prevista no treinamento de combatente básico. Eles participavam de uma pista de orientação diurna, que consiste na formação de equipes com quatro integrantes, que, com o auxílio de mapas e bússolas, precisam se localizar no terreno e passar por locais demarcados.

“Os familiares [das vítimas] recebem todo o apoio neste momento de dor, [estão] sendo atendidos pelo Serviço Social e Serviço de Assistência Religiosa” informou, em nota, o Comando Militar do Sudeste. Um inquérito policial militar foi instaurado para levantar as causas que levaram ao acidente e tem até 40 dias para ser concluído.

