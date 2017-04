Defesa Civil gaúcha alerta para temporais e frio intenso no Centro-Sul do país

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas fortes entre a noite desta terça-feira (25) e a manhã desta quarta-feira (26). O clima instável deve preceder a primeira grande onda de frio deste ano, que deve atingir grande parte do território nacional.

O órgão estima que o volume de chuva seja elevado, especialmente nas regiões Norte e Noroeste do território gaúcho. A MetSul Meteorologia também emitiu um alerta afirmando que o índice de precipitação pode ultrapassar os 150 milímetros de chuva apenas nesta noite, em algumas localidades.

O comunicado da Defesa Civil também informou que o tempo deve estabilizar na tarde de quarta-feira devido à ação de uma massa de ar frio, que deve derrubar as temperaturas no Sul do país. Segundo o órgão, os termômetros vão marcar entre 5ºC e 7° C em grande parte do Rio Grande do Sul.

Onda de frio

O alerta da MetSul diz, ainda, que esta frente fria vai atuar também no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil, com possibilidade de temporais nessas regiões a partir desta quarta-feira. De acordo com a empresa de meteorologia, o ingresso da massa de ar frio será acompanhado de rajadas de vento com velocidade entre 60 e 80 km/h.

Os meteorologistas da MetSul também não descartam que as primeiras temperaturas negativas do ano sejam registradas durante o fim de semana em alguns municípios do Sul do país.