'ABC Color': Novo confronto no Brasil

Matéria publicada nesta terça-feira (25) pelo jornal ABC Color, conta o polícia do Paraguai está toda concentrada no município de Itaipulândia no estado do Paraná, local escolhido pelos bandidos para tentar fugir do cerco das autoridades.

Acredita-se que durante o vôo criminosos deixaram um saco com vários maços de notas de banco dos EUA, brasileiros e paraguaios que seriam parte do espólio milionário roubado da empresa de segurança e uma arma anti-aérea 50.

De acordo com relatos da área, oficiais foram surpreendidos por pelo menos seis bandidos carregando rifles semelhantes aos abandonados, em seguida, houve um tiroteio intenso com a polícia, depois que os suspeitos entraram em uma área arborizada.

Extra-oficialmente é mencionado que várias foram atingidos por balas e seriamente feridos, considerando movimentos após a troca de tiros. Os oficiais da polícia optaram por não entrar e esperar até o amanhecer, temendo a possibilidade de ser repelidos com armas pesadas.

