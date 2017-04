Temer diz a presidente espanhol que confiança de investidores está voltando

Em reunião com o presidente do governo da Espanha, Mariano Rajoy, o presidente Michel Temer destacou as reformas que o governo brasileiro está tentando implementar. Temer se mostrou confiante nas reformas e disse que a confiança dos investidores e do consumidor no país está voltando.

“Estamos levando essas reformas adiante. Por meio do diálogo, por um lado, por meio de uma responsabilidade fiscal, aliada com a responsabilidade social. Eu penso, os senhores empresários poderão dizer com mais segurança do que eu, que está voltando a confiança dos investidores e do consumidor”, disse Temer.

Além de Rajoy, o encontro no Palácio do Planalto teve a presença de empresários espanhóis. A essa plateia, Temer falou que o governo tem um apoio “fortíssimo” do Congresso Nacional. O governo e a base aliada no Congresso têm reunido quase que diariamente para assegurar a aprovação da Reforma da Previdência. Em troca de uma votação expressiva em favor da reforma, o governo cedeu em alguns pontos, como a idade mínima para mulheres e a regra de transição. A previsão é que o parecer do relator da reforma na Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), seja votado na comissão no dia 2 de maio.

Acordos

O Brasil e a Espanha firmaram hoje (24) uma série de acordos visando à cooperação bilateral nas áreas de desenvolvimento, economia e comércio, infraestrutura, transporte, recursos hídricos e diplomacia. “Concordamos até que o comércio e os investimentos estão no centro dessa nossa Agenda Bilateral. Não preciso dizer quão expressivo é o papel dos investidores espanhóis no nosso país”, disse o presidente na reunião.

É a primeira visita de um presidente do governo espanhol ao Brasil em nove anos. Na Espanha, o chefe de governo é o presidente, eleito pelos deputados, e que exerce papel similar ao de primeiro-ministro. Já o chefe de Estado é o rei. Em 2012, o então rei da Espanha, Juan Carlos I, esteve no Brasil. Seu filho, Filipe VI, é o atual soberano.

A Espanha é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, com investimentos de US$ 64 bilhões no país até o ano passado. A ideia do governo brasileiro é aumentar investimentos bilaterais e expandir a cooperação para pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. Além disso, o Brasil espera avançar nas negociações em prol de um acordo entre Mercosul e União Europeia.